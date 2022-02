Au FORIF, Darmanin renvoie dos à dos « islamistes » et « populistes » de l'extrême droite

« Oui, parmi d'autres, les religions structurent aussi la vie sociale et sont, pour ceux qui l'épousent, la manifestation d'une liberté fondamentale, celle de croire, de pratiquer comme on l'entend ou de se convertir. Personne n'oublie pas non plus que les religions sont également porteuses de sens, d'éthique et de spiritualité. Elles sont un puissant levier d'engagement dans la société, au service des autres et notamment des plus faibles. »

« la religion musulmane rencontre aujourd'hui, comme toute religion, des difficultés et des questionnements qui dépassent bien évidemment le cadre national », « il n'existe nul motif pour penser que l'islam ne puisse pas trouver sa place, comme toutes les autres religions, au sein de la République française »

« Oui, l'islam est une religion comme les autres. Elle n'est ni la préférée de l'Etat, ni la moins aimée. »

« Ne vous laissez pas abuser par ceux qui ont dénoncé en chœur ces mesures, qu'ils décrivent injustement comme une offensive contre les musulmans, leur liberté de culte, leur mode de vie. »

« Lorsque je disais que l'Etat prendrait sa part pour faire respecter l'ordre public, il est aussi question de cela : garantir votre sécurité, celle de vos lieux de culte et ne jamais baisser la garde face aux actes antimusulmans malheureusement en augmentation »

« les discours de haine des populistes »

« le projet des islamistes »

« pousser à la guerre de tous contre tous, caricaturer, travestir pour finalement se faire opposer les uns aux autres dans une radicalité mortifère »

Bien que. Avant d’ajouter :Gérald Darmanin en a ainsi profité pour défendre, une fois de plus, la loi dite contre les séparatismes , a-t-il déclaré, renvoyant dos à dosetqui visent, selon lui àEmmanuel Macron ne s'est toujours pas déclaré candidat à la présidentielle mais a d'ores et déjà recueilli les 500 parrainages nécessaires pour se présenter aux Français. Les prétendants à l'Elysée, une vingtaine à ce jour, ont jusqu'au 4 mars pour faire valider leur candidature auprès du Conseil constitutionnel.Lire aussi :