Présidentielle : l'obsession d'Eric Zemmour pour l'islam, tout un programme

Mais jusqu’où ira le délire d'Eric Zemmour ? Non content de vouloir supprimer le droit du sol ou le regroupement familial, le candidat d'extrême droite, récemment condamné pour provocation à la haine raciale, veut toujours imposeraux parents d’un nouveau-né.Eric Zemmour continue toujours plus loin. Il a dévoilé ses intentions s’agissant de la présence de la religion musulmane en France sur son compte Twitter, à travers unen trois volets : imposer la discrétion ; stopper l’endoctrinement ; empêcher les influences étrangères.Pour le premier volet, il prône l’interdiction du voile islamique dans l’espace public - en totale opposition à la laïcité - et l’interdiction de minarets et de mosquées, sans précision sur la signification précise de ce dernier qualificatif. Quant au deuxième, il se dit favorable à la fermeture définitive deset à l’interdiction desPour finir, le candidat xénophobe entend imposeret réclame l’expulsion systématique de