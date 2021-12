Au meeting de Zemmour à Villepinte, les violences de l'extrême droite au rendez-vous (vidéo)

Les tensions ont été au rendez-vous tout au long de la journée, déjà autour du Parc des Expositions de Villepinte. Des opposants au candidat identitaire, qui ont tenté de manifester au plus près du lieu, ont été interpellés par les forces de l'ordre.



Surtout, le meeting a été emaillé de violences à l'intérieur même de la salle. Tandis que des journalistes de Quotidien , hués par le public, ont dû être exfiltrés par sécurité, des militants de SOS Racisme ont en effet été violemment pris à partie, en plein discours du candidat, par des partisans d'Eric Zemmour après avoir dévoilé leurs T-shirts portant l'inscription « Non au racisme » .



« En quelque secondes des chaises ont été lancées, des militants jetés à terre et frappés. Ils ont fini avec des plaies ouvertes - au moins deux - d'autres ont pris des coups. Voilà en 2021, en France, quand on vient dans un meeting pour dire non au racisme, on finit avec la tête en sang » , a réagi auprès de l'AFP le président Dominique Sopo. Des vidéos témoignent de la violence à laquelle les militants ont dû faire face.