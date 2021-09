Un « Panthéon des oubliés » pour honorer des personnalités méconnues de l'histoire de France

Des associations antiracistes en tête desquelles figure SOS Racisme ont dévoilé, dimanche 19 septembre, un « Panthéon des oubliés » qui vise à rendre hommage à des personnalités méconnues qui ont enrichi l’Histoire de France. L’œuvre, signée de l’artiste Gregos, est composée d’un buste surmonté d’un écran à travers lequel des portraits d’une centaine de ces hommes et des femmes défilent.



« Une statue digitale et évolutive, qui constitue un musée à elle seule et qui a vocation à accueillir des noms et des histoires » , explique SOS Racisme.