« Portraits de France », ces 318 personnalités de la diversité honorées pour valoriser leur contribution à l'histoire commune

« qui se sont engagés, d'une façon ou d'une autre pour la France »

« Politique & Militants »

« Armées & Résistances »

La liste rend hommage à des hommes et des femmes nés en France, naturalisés français ou. Dans le lot, on retrouve des artistes populaires issus de l’immigration qui ont fait la culture française comme Jacques Brel, Richard Antony, Yves Montand, Georges Moustaki, Edith Piaf, Coluche, Serge Gainsbourg, Dalida, Lino Ventura, Idir , Henri Salvador, Charles Aznavour … Ils ont été proposés à l’instar d’autres noms de la culture internationalement connus comme les peintres Salvador Dali, Pablo Picasso et Joan Miro. S’y ajoutent les créateurs de la bande-dessinée Astérix, Albert Uderzo et René Goscinny, ainsi que le dessinateur Georges Wolinski, tué en 2015 dans l’attentat contre Charlie Hebdo. Dans la catégorie, figurent l'Emir Abdelkader , qui fut tout autant un des maîtres spirituels majeurs du soufisme et chef militaire qui s’opposa à la conquête de l’Algérie par la France au XIXe siècle, mais aussi l'écrivain et psychiatre martiniquais anticolonialiste Frantz Fanon , fervent partisan de la cause algérienne pendant la guerre d’indépendance.Le comité tenait aussi à rappeler au plus grand nombre la contribution essentielle de héros issus de la diversité à la Libération de la France. En ce sens, le groupe de réflexion a proposé de rendre hommage au Républicain espagnol Celestino Alfonso, aux résistantes roumaine et allemande Olga Bancic et Dora Schaul, à l’Algérien Ouassini Bouarfa, membre des commandos Kieffer, seule troupe française à avoir participé au débarquement en Normandie, et le Guinéen Mamadou Addi Bâ , le chef du premier maquis dans les Vosges.Dans la catégorie, le tirailleur sénégalais Bakary Diallo, premier Africain francophone à avoir raconté l'expérience qu’il a vécu pendant la Première Guerre mondiale, fait également partie des personnalités sélectionnées, de même que Chérif Cadi, le premier Algérien de confession musulmane à intégrer l’École polytechnique en 1887, Philippe Grenier, le premier député musulman de l'Histoire de France, ainsi que des soldats tombés plus récemment comme Konrad Piotr Rygiel, Mohammed El Gharrafi, Christophe Barek-Deligny et Facrou Housseini Ali, tous les quatre décédés en 2010 et en 2011 en Afghanistan.