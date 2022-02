Des universités se regroupent pour lancer l'Institut français d'islamologie

« des formations académiques non-confessantes à même d’éclairer scientifiquement les étudiants et les citoyens dans le domaine de l’islamologie »

A l’heure de la mise en orbite du Forum de l’islam de France (FORIF), le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a annoncé cette semaine la création de l’Institut français d’islamologie. Lancé sous la forme juridique d’un groupement d’intérêt public (GIP), l’IFI réunit les universités de Strasbourg et d’Aix-Marseille ainsi que l’École pratique des hautes études (EPHE), l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS).L’institut, qui proposera, vise, selon le ministère, àL’IFI, souligne l’Inalco, aura également pour mission de. Souad Ayada, jusque-là présidente du Conseil supérieur des programmes, instance indépendante placée auprès du ministre de l'Éducation nationale, assurera la direction du GIP.Cette annonce fait directement écho au discours prononcé aux Mureaux par le chef de l’Etat, Emmanuel Macron, en octobre 2020 au cours duquel il avait annoncé la création d'etafin de favoriseren France.Une enveloppe de 10 millions d’euros sur quatre ans est prévue par l’Etat., promet-on.Lire aussi :