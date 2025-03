Les femmes musulmanes, « angles morts » de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en France

Lallab appelle, en ce sens, à la mise en œuvre de mesures concrètes visant notamment à « sensibiliser et former les responsables religieux sur la prévention, la reconnaissance et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles » et « sensibiliser l'ensemble des membres de la communauté sur le continuum des violences et les outils et concepts mis à disposition par nos enseignements religieux pour lutter contre ces violences, à travers les khutbas (prêches du vendredi), la tenue d'assises et la mise à disposition de documentations ».



Elle souhaite voir se développer dans les lieux de culte « un protocole et des procédures pour pouvoir signaler les violences sexistes et sexuelles, mettre en sécurité les victimes, engager la responsabilité des agresseur-ses et de la communauté pour penser les réparations » et « des référent-es formé-es qui puissent accueillir les questions, les plaintes et les craintes des fidèles, en partenariat avec un réseaux d'expert-es ».



« Il est temps de briser le silence et de nous organiser pour que nos mosquées, nos associations et nos familles deviennent des lieux sûrs pour toutes et tous. »



*Extrait d'un témoignage parvenu à Lallab en 2023.