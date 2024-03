Vingt ans après, la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école a forgé une génération de féministes

« Nous sommes fatiguées »

« Nous sommes fatiguées de cette déshumanisation quotidienne qui découle de polémiques nationales où tout le monde a son mot à dire, sauf nous. Nous sommes fatiguées de lutter pour avoir accès à l’éducation, au marché de l’emploi, aux salles de sport, aux restaurants, à des emplois et des logements décents, à des papiers, pour pouvoir accompagner nos enfants lors de sorties scolaires. Nous sommes fatiguées de lutter chaque jour pour ne plus être humiliées et pour préserver nos droits les plus fondamentaux que l’on ne cesse de nous ôter. Que nous soyons des femmes exclues du système éducatif, du marché de l’emploi, des femmes de ménages exploitées, des femmes racisées objectivées, nous sommes des corps fatigués. Nous sommes épuisées. »

Depuis notre création chez Lallab, nous n’avons cessé de faire entendre, diffuser et raconter ces histoires de femmes musulmanes dont les droits ont été bafouées, des femmes qui se sont retrouvées écartées de l’emploi, des loisirs, de l’éducation en raison de leurs choix vestimentaires et/ou religieux. Par nos événements, nos programmes, nos témoignages en ligne, de nombreuses femmes musulmanes ont raconté le harcèlement et le calvaire qu’elles ont endurés, les violences islamophobes et les épisodes d’humiliation, de désespoir qu’elles ont vécus menant pour certaines à l’abandon de leurs études, de leurs pratiques sportives et de leurs rêves.Nous avions notamment relayé ces vécus grâce à un appel à témoignages à l’occasion du Muslim Women’s Day de 2019 sur les discriminations et violences subies en lien avec le système éducatif français et ses répercussions (témoignages à retrouver ici là et là . Nous avons aussi longuement parlé de l’impact destructeur des discriminations sur la santé, physique comme mentale, des filles et des femmes musulmanes.Pour le 8 mars 2020, dans notre tribune , nous écrivions :Face à cette peur et à cette répression des libertés, une génération de féministes déterminées et courageuses qui se battent pour leurs droits, s’est forgée, développée, renforcée depuis 20 ans. Pour cette nouvelle édition du Muslim Women’s Day, nous avons donc souhaité mettre en lumière et célébrer la lutte pour la dignité, l’espoir, le courage portée par des milliers de femmes qui ont œuvré pour leurs libertés et leurs droits à disposer librement de leurs corps.C’est le cas de nombreux collectifs comme Féministes pour l’Egalité et École pour Toutes qui s’étaient mobilisés contre la loi de 2004 ou encore le collectif Mamans Toutes Égales , créé en 2011 suite à la circulaire Chatel pour interdire le foulard aux mères accompagnatrices. Nous avons aussi été inspirées par le travail du syndicat des femmes musulmanes créé en 2011 qui a revendiqué le droit d’accès aux piscines publiques et autres infrastructures sportives pour toutes les femmes, y compris musulmanes, et par les victoires qu’elles ont obtenues dans la lutte pour leur dignité. Nous citons également le travail considérable des Femmes dans la mosquée qui ont œuvré à plus d’équité et de justice entre les hommes et les femmes dans les mosquées.De Mamans Toutes Égales aux Hijabeuses en passant par des chercheuses, des militantes comme Hanane Karimi , Zahra Ali, Malika Hamidi, Fatiha Ajbli et plus de 800 femmes musulmanes qui se sont engagées chez Lallab depuis sa création, nous souhaitons rendre hommage à cette génération de femmes engagées pour leurs libertés et leurs droits qui s’est créée depuis l’instauration de cette loi discriminatoire et sexiste il y a 20 ans. Des femmes qui ont dénoncé l’exclusion et la stigmatisation de cette mesure, qui ont fait preuve de courage et de dignité face à la répression de leurs libertés. Nous honorons aujourd’hui cette génération de féministes inspirantes, qui ont ouvert la voie à tant d’autres. C’est leur force qui nous permet aujourd’hui d’imaginer et de croire en une libération politique féministe collective.Lallab a lancé un appel à témoignages dans le but de poser le constat sur cette loi liberticide, de mettre en lumière la résistance et l’engagement profondément féministe que chacune a développé ces 20 dernières années (retrouvez-en trois plus bas et plus ici) . Dans un contexte marqué par la montée des discours fascistes et des propos déshumanisants à l’encontre de communautés vulnérables en général, et des femmes musulmanes en particulier, il est impératif de mettre en lumière le rôle essentiel de la résistance féministe en faveur de la justice et de la dignité pour toutes et tous.