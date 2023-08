Abayas Ã  l'Ã©cole : les limites juridiques d'une interdiction gÃ©nÃ©rale qui dÃ©range

« il est mis fin aux incertitudes mais le périmètre établi en 2004 se trouve de nouveau élargie par décision du prince. Et une autre tenue risque de ne pas tarder pas à devenir problématique ! »

« Remarquons que, désormais, c’est le ministre de l’Education nationale de la République laïque qui indique ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas. Drôle de séparation ! »

« La laïcité, c’est d’abord respecter l’autre, et être respecté par l’autre. Des profs tentent de le dire, bien sûr, mais leur enseignement se trouve complètement brouillé par le fait qu’institutionnellement la notion imprécise, mouvante et trop large d’"atteintes à la laïcité", et sa focalisation sur l’interdiction de certaines tenues vestimentaires, prédomine sur la laïcité elle-même et en obscurcit complètement le sens

Malgré ces admirables profs, l’école est en train de fabriquer une génération d’individus qui croiront être contre la laïcité, simplement parce qu’on leur en aura présenté une version tronquée et déformée. Quel gâchis ! »

Le potentiel arbitraire et discriminatoire d'une interdiction générale des abayas est aussi gros que réel. Elle ouvre bel et bien la voie au délit de faciès, ce que ne manque pas de souligner, à leur façon, des élus de gauche qui se déclarent prêts à attaquer la disposition devant le Conseil d'Etat. Le risque juridique, Pap Ndiaye ne l'ignorait pas non plus du temps où il fut locataire de la rue Grenelle. C'est pourquoi il n'avait pas pris l'initiative de prohiber ces tenues à l'entrée des établissements. Il avait choisi de publier en novembre 2022 une circulaire privilégiant notamment l'engagement d'un dialogue avec les élèves concernés et leurs parents face auxdites atteintes à la laïcité. Car c'est bien de cette façon que se règle aujourd'hui l'immense majorité des problèmes rapportés comme tels par l'institution scolaire.En annonçant l'interdiction des abayas,, tance dans une tribune sur Mediapart l'historien et spécialiste de la laïcité, Jean Baubérot Par cette nouvelle affaire, il s'inquiète surtout de voir grandir l'incompréhension de ce qu'est la laïcité parmi les jeunes et d'entretenir une image encore plus dégradée de ce principe dont il faut réaffirmer haut et fort qu'il est avant tout fondé sur la liberté de conscience de toutes et de tous. , note Jean Baubérot.