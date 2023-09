Interdiction des abayas et qamis : ce que dit la note de service de l'Education nationale

« Dans certains établissements, la montée en puissance du port de tenues de type abaya ou qamis a fait naître un grand nombre de questions sur la conduite à tenir. Ces questionnements appellent une réponse claire et unifiée de l’institution scolaire sur l’ensemble du territoire. »

« garantit la neutralité de l’institution scolaire et protège l’élève de tout comportement prosélyte »

Une note de service portant sur l’interdiction du port des abayas et des qamis est parue au Bulletin Officiel jeudi 31 août, la veille de la rentrée des professeurs et à quelques jours de celles des élèves.Ceux et celles arrivant avec ces tenues à l'école ne pourront pas entrer en classe au nom du principe de laïcité qui. Mais avant d'engager une procédure disciplinaire, c'est le dialogue qui doit continuer de prévaloir. Comme du temps des prédécesseurs de Gabriel Attal.