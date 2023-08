Interdiction de l'abaya Ã  l'Ã©cole : le CFCM craint Â« un prÃ©cÃ©dent grave, dangereux et discriminatoire Â»

« au nom de la laïcité et du principe de séparation des religions et de l'Etat »

« conteste a fortiori qu'une autorité laïque puisse définir ce qui serait ou non religieux à la place des instances religieuses d'un culte, quel qu'il soit »

« l’école est un sanctuaire de savoir et de connaissance et non un lieu de prosélytisme de quelque nature que ce soit »

« le devoir impératif de réfuter tout lien erroné entre le port d’un vêtement et la pratique religieuse musulmane. Il a également le devoir de lutter contre toute forme de discrimination dirigée notamment contre une personne en raison de son adhésion ou réelle ou supposée à la religion musulmane »

« qu'il n'existe nulle part de définition claire et de critères objectifs de la " abaya" »

« ce terme d’origine arabe renvoie uniquement à une robe longue ou manteau qui peuvent prendre des formes diverses et variées »

« certaines jeunes filles font parfois le choix de porter des robes longues à l'école »

« et que, parmi celles-ci pourraient figurer des jeunes filles musulmanes, comme d'autres non musulmanes »

« Le CFCM craint donc qu'en l'absence de vraie définition, la "abaya" ne soit définie non pas en fonction de critères objectifs (qui n'existent pas) mais d’une manière purement arbitraire, en fonction du "profil" des filles et des femmes qui la portent, de leur origine et de leur religiosité supposées, ce qui serait un précédent extrêmement grave, dangereux et discriminatoire »

« À moins d'interdire purement et simplement le port de toute robe longue à l'école et par tous, élèves et professeurs compris, quelle que soit leur appartenance ou non à une religion, il sera impossible d'appliquer une mesure visant spécifiquement la "abaya" sans tomber dans les travers de la discrimination et de l’arbitraire. »

« la loi de mars 2004 qui règlemente le port des signes religieux dans les écoles doit être respectée »

« ne doit pas être détournée de son objectif pour donner lieu à une police du vêtement contraire à la lettre de la loi de 1905 et à son esprit »

Après l'annonce du ministre d'interdire le port de l'abaya à l'école , le Conseil français du culte musulman (CFCM) a réaffirmé, lundi 28 août, sa position selon laquelle l'abaya n'est pas une tenue religieuse. Par conséquent,, l'instanceRappelant que, le CFCM affirme avoirIl souligne en ce senscar. Par ailleurs,pour des raisons diverses, lit-on dans son communiqué.Pour le CFCM,etLire aussi :