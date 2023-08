L'interdiction de l'abaya Ã  l'Ã©cole annoncÃ©e, son application en question

L'Éducation nationale avait signifié, dans une circulaire datée de novembre 2022, que les abayas, de même que les bandanas et les jupes longues, pouvaient être interdites à l'école si ces tenues sont « portées de manière à manifester ostensiblement une appartenance religieuse » , et ce uniquement « après une phase de dialogue » préalable entre les élèves et la direction de l'école.



Le prédécesseur de Gabriel Attal, Pap Ndiaye, avait toutefois refusé de « publier des catalogues interminables pour préciser les longueurs de robes » . Une telle situation « nous emmènerait directement au tribunal administratif, où nous perdrions » .



Le nouveau ministre, décidé à marquer son passage rue Grenelle de son empreinte, ne semble guère prendre les mêmes précautions. « Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement, leur donner toutes les clés pour faire appliquer cette règle » , a-t-il fait savoir.



La publication d'une circulaire interdisant formellement les abayas est désormais attendue. « Au sens de la loi 2004, au même titre que la kippa, le voile islamique ou la grande croix cités par la circulaire d’interprétation de la loi du 15 mars 2004, tout port d’une abaya au sens de robe islamique et présentée comme telle (tenue ample et couvrant l’ensemble du corps à l’exception du visage et des mains, marquant une appartenance religieuse) est interdit » , rappelle la Vigie de la laïcité. « Dès lors, il s’agit de savoir si le ministre parle bien de cela OU de tout port d’une robe couvrante pas même présentée comme marquant une appartenance religieuse ? Auquel cas, cela pourrait s’opposer à la loi de 2004. Nous serons donc attentifs à la circulaire qui sera transmise à ce sujet. »