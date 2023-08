LaÃ¯citÃ© : face aux abayas et qamis Ã  l'Ã©cole, le ministre de l'Education nationale prÃ´ne la fermetÃ©

« Notre école est testée. Ces derniers mois, les tenues religieuses comme les abayas ou les qamis ont fait leur apparition dans certains établissements

La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc. Et nous allons faire bloc. »

« part de façon formelle et dans les tous prochains jours de la conduite à tenir pour la rentrée en la matière »

A l'approche de la rentrée scolaire, une note des services de l'Etat dont l'AFP a obtenu copie souligne une explosion des atteintes à la laïcité à l'école. Ces dernières ont augmenté de 120 % entre l'année scolaire 2021/2022 et 2022/2023. Le port de signes et de tenues représentent la majorité des atteintes, avec une augmentation des signalements de plus de 150 % sur un an., a déclaré, jeudi 23 août, le ministre de l'Education nationale, Gabriel Attal, face aux recteurs d'académie.Le successeur de Pap Ndiaye leur fera