Remaniement ministÃ©riel : l'ascension pour Gabriel Attal, la chute pour MarlÃ¨ne Schiappa

Playboy

La gestion controversée du fonds Marianne aura eu raison de Marlène Schiappa. Quinze jours après le rapport accablant de la commission d'enquête du Sénat sur le délicat sujet, la secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire et à la Vie associative est remerciée du gouvernement. Celle qui a posé en Une de Playboy en mai dernier en pleine contestation de la réforme des retraites fait partie des figures sortantes lors du remaniement ministériel qui intervient ce jeudi 20 juillet.Parmi les changements annoncés selon plusieurs sources médiatiques à l'instar de BFMTV, la présidente des députés de la majorité présidentielle, Aurore Bergé, a été promue ministre chargé des Solidarités, en lieu et place de Jean-Christophe Combe.Mais le changement le plus remarqué se fait du côté de la rue Grenelle. A tout juste 34 ans, le ministre chargé de l'Action et des Comptes publics, Gabriel Attal, est nommé ministre de l'Éducation nationale. Ce fidèle d'Emmanuel Macron continue ainsi son ascension politique en remplaçant l'historien Pap Ndiaye, qui ne sera resté que 14 mois à la tête du ministère.Ce remaniement ministériel intervient trois jours après que Élisabeth Borne a été confirmée au poste de Premier ministre par le chef de l'Etat, ce qui n'a pas manqué d'être critiqué par les oppositions.