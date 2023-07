Fonds Marianne : un rapport accablant pointe la responsabilité politique de Marlène Schiappa

« À toutes les étapes de ce projet, le manque de rigueur, l'opacité et, je le dis, la désinvolture, ont conduit au fiasco »

Marlène Schiappa aura-t-elle encore longtemps sa place au gouvernement ? L'actuelle secrétaire d'État chargée de la Vie associative a pris un sacré coup après la publication, jeudi 6 juillet, du rapport accablant de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion du fonds Marianne. Sa responsabilité politique est bel et bien engagée dans cette affaire, selon les auteurs du rapport, qui ne manquent pas de mots durs pour qualifier la gestion calamiteuse du fonds lancé après l'assassinat de Samuel Paty. , dénoncent les sénateurs, qui accusent Marlène Schiappa de s'être servie du fonds Marianne, alors doté de 2,5 millions d'euros, pour faire, notamment dans le choix ou non des dossiers à subventionner.La commission d'enquête du Sénat, rend ses conclusions un mois, jour pour jour, après le rapport de l'Inspection générale de l'administration (IGA). Il avait alors mené le secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), Christian Gravel, à la démission, tandis que Marlène Schiappa n'a eu de cesse de minimiser sa responsabilité en se défaussantsur l’administration selon les sénateurs.Une enquête a été ouverte par le Parquet national financier pourLire aussi :