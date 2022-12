Abayas et qamis à l’école : « Une nouvelle réglementation serait un aveu d’impuissance des pouvoirs publics »

Valentine Zuber : Les jeunes, et en particulier les adolescents, sont dans une phase de construction personnelle, qui passe par une réflexion sur leurs identités et leurs convictions, religieuses, politiques ou autre... Ils sont très sensibles aux phénomènes de mode et se constituent volontiers en groupes d’appartenance parce qu’ils y trouvent des aides et des appuis dans leur chemin vers l’âge adulte. Ces groupes d’appartenance se reconnaissent au port de certains vêtements ou signes spécifiques. De ce point de vue, les vêtements à connotation religieuse ne dérogent pas à la règle… Et dans la mesure où certains signes sont spécifiquement interdits, ils en créent de nouveaux.



Je crois que dans ces affaires de vêtements – un peu hâtivement qualifiés de « religieux » , voire de « musulmans » – on se trouve moins en présence d’une provocation politique radicale que d’une appropriation culturelle et, d’une certaine manière, d’une volonté d’affirmer sa subjectivité. Par ailleurs, tous les sondages le montrent, les jeunes sont très sensibles aux codes de la société libérale et multiculturelle dans laquelle nous vivons. Ils veulent pleinement y participer par la visibilisation publique de leurs choix individuels. Cela les oblige à l’inverse aussi à se monter particulièrement tolérants vis-à-vis des autres et de leurs choix différents, tant qu’il n’y a pas de tentative prosélyte. D’où leur plébiscite envers les notions de respect des choix liés à l’exercice de la liberté individuelle de chacun.