L'avis de Saphirnews

Des questions et des réponses à foison pour mieux connaître les religions monothéistes, leurs fondements, les rites, leurs racines communes, la diversité qui les traverse, leur place dans les sociétés et plus encore, voici ce que contient Et Dieu dans tout ça ? Il ne s’agit pas pour autant d’un ouvrage classique de questions-réponses. Il se présente sous la forme d’une histoire bien ficelée par ses auteurs, avec des personnages aux identités bien construites.



Le pitch ? Chaque année, un groupe d’amis se retrouvent en Ardèche pour une semaine de détente. Le fait religieux s’est, cette fois, invité dans la table des discussions entre Julien l’athée, Pauline la catholique, Camille la pasteure protestante, Mehdi le musulman, et Simon le juif. Les sujets épineux ne manquent évidemment pas d’être abordés, sans tabou. Au cours des huit jours passés ensemble, chacun va se nourrir mutuellement des connaissances des autres sur les religions mais aussi sur la laïcité et les formes qu’elle revêt en France et dans le monde. Et sans se brouiller, s’il vous plaît !



Le sous-titre donné au livre, Manuel de laïcité pour vivre ensemble , est fidèle à l’esprit d’apaisement que Jean-Paul Augier et Françoise Bouron veulent faire valoir à travers leur récit, à une époque où les questions religieuse et laïque sont sources de débats publics trop souvent tendus en France. Ils se saisissent de l’occasion pour rappeler que la diversité religieuse « ne peut être que positive » et « ne peut véritablement s’épanouir que dans une société plurielle, ou mieux encore, dans un Etat laïque » . Le livre ludique, ponctués d’illustrations humoristiques, est riche d’un contenu pédagogique que le lecteur aura plaisir à lire tout en se cultivant et qui constitue une idée cadeau sympa et utile à offrir à tout moment de l'année.