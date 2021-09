La création d'une Vigie de la laïcité annoncée pour lutter contre les manipulations de ce principe

« De nos jours, la laïcité est souvent manipulée, comme si elle devait − et pouvait à elle seule − résoudre tous les problèmes de la société. Elle est alors une ressource utilisée pour mener des combats idéologiques et politiques, elle divise… au lieu de rassembler »

« La puissance publique ne peut ni ne doit imposer un régime particulier de vérité. Elle doit, au contraire, adopter une posture d’arbitre qui, en exerçant sa neutralité active, assure la préservation de la liberté de conscience individuelle et la liberté de religion et de conviction collective »

« important, pour rappeler la teneur démocratique de ce projet républicain, que s’exerce une veille active, et que soient données des informations fiables et proposées des formations adéquates à la compréhension »

« La vigilance doit éviter que la laïcité dévie de son cadre juridique éprouvé, et se coupe de la philosophie politique libérale contenue dans la loi de 1905 qui l’a toujours guidée. Elle doit aussi permettre de continuer à mener une réflexion active sur les modalités, éventuellement nouvelles, de l’application de la laïcité face aux défis contemporains. »

« indépendant »

« citoyen »

« à la disposition tant du grand public que des acteurs de terrain, des médias ou des responsables politiques ».

« au plus loin du culte contemporain de l’immédiateté, du clash et de l’émotion, cette vigie de la laïcité apportera une expertise citoyenne fondée sur la raison, la connaissance et le débat critique »

« 0n ne règle aucun compte »

« pas un Observatoire (de la laïcité) bis »

, constatent les fondateurs de l’association dès les premières lignes de la tribune., affirment les signataires de la tribune, qui estimentde la laïcité.Cet organisme se veut êtreetL'association entend proposer divers contenus afin d'offrir un meilleur éclairage sur la laïcité. Ainsi,, concluent-ils.Les statuts de l'association seront adoptés le 19 juin après une réunion du conseil d'administration. Jean-Louis Bianco, qui en est le président, l'assure auprès de l'AFP :et la Vigie de la laïcité ne sera, qui va être prochainement remplacé par un comité interministériel.Lire aussi :Voir aussi la vidéo de La Casa del Hikma : La laïcité, un outil contre les religions en France ?