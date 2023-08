Aux journÃ©es d'Ã©tÃ© d'EELV, la mise au point de MÃ©dine face aux accusations d'antisÃ©mitisme

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Politique Aux journées d'été d'EELV, la mise au point de Médine face aux accusations d'antisémitisme Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 25 Août 2023 à 07:30

Médine, antisémite ? Le rappeur a beau s'en défendre, la polémique n'a eu de cesse d'enfler ces dernières semaines. Elle n'a néanmoins pas eu raison de l'invitation qui lui a été faite d'échanger, jeudi 24 août, avec la chef de file des écologistes au cours des journées d'été d'EELV. Ce qu'il faut retenir de ses explications et d'une affaire qui provoque de profondes divisions à gauche.







Invité initialement autour du thème de « la force de la culture face à la culture de la force » pour évoquer son engagement contre la haine et l'extrême droite, il lui était impossible de faire l'impasse sur les propos polémiques qui lui valent aujourd'hui d'être accusé d'antisémitisme.



A l’essayiste juive Rachel Khan qui avait traité sans ménagement l'artiste de « déchet » sur X, il avait répondu le 10 août : « ResKHANpée : personne ayant été jetée par la place Hip Hop, dérivant chez les social traîtres et bouffant au sens propre à la table de l’extrême droite. » Un jeu de mots qui passe très mal, Rachel Khan ayant des membres de sa famille qui furent déportés dans des camps nazis.



« Je répondais à une insulte, une attaque qui n’a indigné personne. (...) J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot de rescapé. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et émotionnelle que comprenait ce mot » , a-t-il déclaré, rappelant avoir « dans la foulée» présenté ses excuses auprès de la concernée et de ceux qui se sont sentis heurtés par ses mots. Ce qui n'a pas suffi car, au fond, la polémique avait commencé dès l'annonce de son invitation, avant même sa « maladresse par messages interposés » .



Quand EELV se divise, LFI unanime pour défendre au rappeur « Si les politiques pouvaient s’excuser aussi bien que toi, on n’en serait peut-être pas là » , a conclu Marine Tondelier, visiblement ravie du discours tenu par le rappeur. Elle a assumé jusqu'au bout l'invitation malgré la pression exercée en interne. Dernièrement, les maires de Bordeaux et de Strasbourg, Pierre Hurmic et Jeanne Barseghian, ont décidé d'annuler leur venue au Havre, en invoquant l'ambiguïté présumée du rappeur sur l'antisémitisme.



Avant eux, la prise de position de Karima Delli a été des plus remarquées. L’eurodéputée écologiste estime impossible de « soutenir et cautionner l’invitation de Médine » « On n'invite pas quelqu'un qui s'amuse à des jeux de mots malsains avec le nom d'une personne dont les grands parents ont été déportés parce que juifs. C’est un tweet antisemite, sans guillemet » , tranche-t-elle.



« Médine, antisémite ? En fait, tout le monde s'en fout. L'accusation est aujourd'hui purement instrumentale, sans lien avec le réel. Elle permet de discréditer un adversaire – qui s'en défendra comme il pourra. Ce genre de débat abaisse la politique sans faire reculer l'antisémitisme » , déplore, pour sa part, la sénatrice Esther Benbassa.



Au-delà des écologistes, Médine peut surtout compter sur le soutien unanime des Insoumis, au premier chef Jean-Luc Mélenchon. Le rappeur est d'ailleurs invité aux universités d'été de LFI près de Valence, dans la Drôme, fin août. Pour la chef des députés LFI Mathilde Panot, il est « victime depuis plusieurs jours d'une cabale ignoble menée par l'extrême droite main dans la main avec les macronistes » .



