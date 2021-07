Ma mosquée idéale, un clip coup de poing contre les discriminations des femmes noires et musulmanes (vidéo)

« Les femmes noires parlent mais se retrouvent face au silence assourdissant de la communauté musulmane »,

« pas un sujet pour la communauté musulmane »

« On en appelle aujourd'hui à la responsabilité des imams et également des responsables et dirigeants de mosquées. On alerte aussi sur l'impact de cette exclusion sur notre spiritualité et sur notre santé mentale »,

« Nous souhaitons que ce court métrage puisse sensibiliser l'ensemble des membres de la communauté parce que nous sommes responsables les uns des autres. Et c'est ensemble que nous devons dénoncer et lutter (...). Ce que nous demandons dans nos invocations et dans nos prières, c'est que chaque femme musulmane, quelles que soient ses identités, puisse se sentir en sécurité et en paix dans nos mosquées. »

« Sans attendre demain, je veux déjà une mosquée où je me rends le cœur et l'esprit léger, où les salles de prière me sont toujours accessibles, où l’on y partage les savoirs écrits par des femmes, où les prêches ne sont pas dites dans une langue inconnue, où je retrouve la sunna de ces mosquées fondées sur la piété dont Allah m’a tant parlé. »

« où l’on se souhaite avec sincérité "Assalam aleykoum wa rahmattullahi wa barakatouhou" – Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soit sur vous »

Parmi les personnes à l'origine de ce clip de sensibilisation, figure la psychologue-clinicienne Mah Simpara.a-t-elle déploré au cours d'une table ronde organisée par Lallab en mai dans le cadre de son festival anniversaire. La jeune femme estime que la négrophobie n'estclame Mah Simpara.Des vœux parfaitement incarnés par ce court métrage, illustration d'un rêve qui doit être transformé en réalité.Une mosquée