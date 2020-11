Livres M'explique pas la vie, mec !, la BD féministe engagée de Rokhaya Diallo et Blachette Reçu à Saphirnews Rédigé par Radjaa Abdelsadok | Vendredi 27 Novembre 2020 à 11:25





L'avis de Saphirnews Un homme assis, l'air hautain, entouré par plusieurs femmes debout, qui le dévisagent d'un air sceptique. C'est l'illustration de couverture pour M'explique pas la vie, mec ! , qui donne le ton de ce roman graphique, l'outil choisi pour questionner la place des femmes dans l’espace public et dans la sphère privée et révéler les violences tant symboliques que verbales et physiques d'un système patriarcal bien ancré dans nos sociétés.



Les illustrations colorées au ton ludique permettent au lecteur et à la lectrice de déceler, à travers plusieurs saynètes, ce qui dans la banalité au quotidien, peut nous échapper et révéler des situations de sexisme ordinaire. Pour la journaliste Rokhaya Diallo et l'illustratrice Blachette, « l’idéologie machiste s’exprime à travers plusieurs visages qui sont le reflet d’un même système, dont l’aboutissement est la minoration des femmes »

Dénoncer le sexisme ordinaire et sensibiliser le grand public à cette lutte sont autant d'objectifs que se sont données les auteures. La bande dessinée est agrémentée d'encadrés explicatifs présentant avec pédagogie plusieurs notions apparues dans le débat public ces dernières années telles que le mansplaining , le manterrupting et le manspreading .



Ces trois pratiques masculines consistent, pour le premier, d'expliquer des choses aux femmes en partant du principe qu'elles ne savent pas ; pour le second, de couper la parole aux femmes lors de débats ou de discussions en raison de leur genre ; pour le troisième, de s'asseoir les jambes très écartées, notamment dans les transports publics. Au-delà des explications, la BD vient adresser des conseils et astuces aux femmes pour faire face à ces situations.



Comprendre les mécanismes de déséquilibre à l'œuvre dans la société, c'est aussi anticiper afin de savoir mieux se défendre, s'imposer et (re)prendre la place, somme toute, légitime à laquelle les femmes ont droit en investissant divers espaces, qu'ils relèvent des domaines public, privé ou encore professionnel. Pour Rokhaya Diallo et Blachette, « les féministes ne font que mettre en lumière les réactions masculines que suscite la conquête de l'espace public par les femmes ». Si, avant, les femmes n'étaient pas aussi dérangeantes, c'est tout simplement parce qu'elles n'avaient pas forcément le même accès à la prise de parole en public qu'aujourd'hui : « Ça fait grincer des dents, mais ça ne fera pas taire les femmes pour autant. »

Présentation de l'éditeur Les comportements masculins qui invisibilisent les femmes sont enfin mis en lumière ! Étant donné la manière dont beaucoup occupent l’espace dans la société, des réunions professionnelles à la sphère domestique en passant par la place publique, il est temps d’éveiller les consciences.



Présentation des auteurs Journaliste, essayiste, productrice et réalisatrice, Rokhaya Diallo est une militante antiraciste et féministe engagée. Elle est également l'auteur de Ne reste pas à ta place (2019), publié aux Editions Marabout et La France, tu l'aimes ou tu la fermes ? (2019) aux éditions Textuel.



Blachette est artiste et illustratrice, spécialiste en bandes-dessinées.



Rokhaya Diallo et Blachette, M'explique pas la vie, mec ! , Marabout, octobre 2020, 128 pages, 18,90 €



