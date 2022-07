Des théologiennes musulmanes donnent de leur voix contre les violences domestiques envers les femmes

« déstigmatiser les femmes qui quittent une relation nuisible »

« Le Prophète, paix et bénédictions sur lui (PBSL), lui-même a accueilli avec amour deux de ses filles après leur divorce. Les parents doivent comprendre leur rôle de protecteurs et apporter un soutien affectueux à leurs enfants, avant, pendant et après le mariage. Nous devons nous débarrasser de l'attachement aux normes culturelles (à la fois de l'Orient et de l'Occident) qui contredisent les enseignements et les conseils islamiques dans ces domaines »

« Nous devons nous efforcer de faciliter la sortie du mariage pour les femmes dans les cas où il est établi que des abus ont lieu, et ne jamais les renvoyer dans des situations potentiellement mortelles ou préjudiciables à la santé mentale »

« Il est impératif que les imams et les leaders communautaires aient un plan d'action en place pour aider les victimes qui tentent d'échapper à des circonstances préjudiciables et leur assurer la sûreté et la sécurité, en consultation avec d'autres experts. »

Alors que le divorce fait partie des sujets tabous pour de nombreuses familles musulmanes comme le montrent les témoignages qui nous parviennent pour la rubrique Psycho , les érudites musulmanes déclarent l’importance de, appuient les signataires., poursuivent-elles.