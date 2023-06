Sur le chemin du dialogue interreligieux, l’universalité du pèlerinage de l’Orient à l’Occident en partage

« le pèlerinage de la vie »,

« sur la terre, il faut parcourir les chemins de l’existence comme une vie qui mène à Dieu ».

« prière du cœur »

« prier sans cesse, tout en agissant et vivant les contraintes de la vie ordinaire ».

« le petit pauvre du Christ »

« les règles spirituelles et les secrets du pèlerinage »

« maison sacrée de Dieu »

C’est dans la salle des conférences, renommée depuis peu « salle Emir Abdelkader », que les participants ont été accueillis par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz. Celui-ci a voulu rappeler que la mosquée est un lieu de prière, mais également un espace de dialogue, de connaissance réciproque et de reconnaissance mutuelle, où peuvent converger et se rencontrer les différentes expressions de la spiritualité.Le père Serge Sollogoub, archiprêtre, recteur de la paroisse Saint-Jean-le-Théologien à Meudon, a évoquécitant saint Siméon selon lequel,Son intervention s’est conclue par un extrait des Récits d’un pèlerin russe, l’un des chefs-d’œuvre spirituels de l’orthodoxie russe, qui nous fait découvrir lade l’hésychasme, qui consiste àLe frère Dominique Lebon, de l’Ordre des Frères mineurs capucins à Créteil, s’est inspiré de l’exemple de saint François d’Assise, dont l’expérience spirituelle et la quête du Divin le conduisirent, après s’être égaré dans des sentiers mondains, à prendre part à la cinquième croisade avec l’intention de se rendre en pèlerinage à Jérusalem. C’est dans le cadre de ce voyage qu’il rencontra, en 1219, à Damiette, le sultan al-Malik al-Kâmil. Celui qui est appeléallait trouver ainsi la proximité de Dieu dans la compagnie des hommes et au sein de la création tout entière, ce dont il témoignera, à la fin de sa vie, à travers son Cantique de Frère Soleil.Le lama Jigmé Thrinlé Gyasto, co-président de l’Union Bouddhiste de France, a insisté, pour sa part, sur les différents niveaux de pèlerinages, à la fois extérieurs et intérieurs, avec leurs conditions, leurs obstacles et leurs ouvertures, visant à favoriser la transformation de l’âme jusqu’à l’éveil. Si l’intention et l’enthousiasme doivent animer et accompagner le pèlerin tout au long du chemin, l’effort physique et spirituel est finalement dépassé, sublimé, dans le détachement et la prise de conscience que le but à atteindre sera toujours au-delà de la compréhension humaine. Le lama a conclu avec un aphorisme énigmatique du maître du bouddhisme tibétain Milarépa : i[« Cherche ! Si tu ne trouves rien, tu es sur la bonne voie. »]IL’imam Abd-al-Wadoud Gouraud, membre de l’IHEI, a livré, en conclusion, un témoignage de foi présentant ce que les maîtres musulmans appellent, titre d’un ouvrage du théologien et soufi égyptien du XVIe siècle Sharani, dont une traduction en français par ses soins est parue récemment.Soulignant la valeur éminemment symbolique des rites constitutifs du cinquième pilier de l’islam, l’imam a évoqué l’habit du pèlerin musulman, vêtu de deux pièces de tissu blanc sans couture, à l’image du lange du nouveau-né, mais aussi du linceul du défunt rejoignant son Créateur. Autour du temple de la Kaaba,, symbole du cœur du croyant où réside la présence divine, les pèlerins invoquent le Nom de Dieu, circulent et marchent dans les pas des prophètes, d’Adam à Muhammad, en passant par Abraham, Hajar et leur fils Ismaël.