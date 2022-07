Le pèlerinage à La Mecque, une affaire française : une histoire du hajj sous la loupe de Luc Chantre

Pendant toute la période coloniale, la France s'est fortement impliquée dans l'organisation des déplacements et du séjour des pèlerins musulmans de son empire à La Mecque. C'est cette longue familiarisation des Français avec les lieux saints de l'islam que ce recueil propose au lecteur de découvrir. Les différentes dimensions du hajj politiques, religieuses, diplomatiques, sanitaires ou encore anthropologiques - y sont abordées selon une double entrée, chronologique et thématique, à travers toute une série de documents inédits. Les récits de voyage côtoient les rapports sanitaires, et les témoignages de pèlerins font écho aux dépêches diplomatiques et autres reportages inédits.



L'ensemble de ces documents comme les correspondances qu'ils entretiennent les uns avec les autres nous invitent à considérer les relations contemporaines de la France et du monde musulman sous une lumière différente, et on pourra mesurer à quel point le pèlerinage à La Mecque fut bien à cette époque une affaire française.