Gérard Testard, l’itinéraire inspirant d’un chrétien pour le monde, son ode à la culture de la rencontre

« Ma vie a été marquée par des ruptures sociales, culturelles, spirituelles, ecclésiales… Elles ont été douloureuses, exigeantes. Mais aussi source d'un don plus grand, d'une renaissance plus vive, d'une joie plus pleine. L'excellence consiste à “ faire bien ” avec le peu que l'on a. Et même avec ce qui vient à manquer ! Cela demande une forme d'attention spirituelle, alliée à un travail de compréhension des situations, afin de se tenir à la jointure des enjeux du monde. Rien n'est jamais perdu, rien. “ Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés ” (Rm 11,29). Oui, Dieu ne reprend pas ses dons. Ou s'il les reprend, c'est pour donner l'occasion de les multiplier ! »



À travers le récit de son engagement comme laïc et la longue traversée de la crise d'un mouvement chrétien, Fondacio, Gérard Testard aborde des questions fondamentales pour la vie des chrétiens et de toute l'Église : le sens du discernement, la docilité à l'Esprit, la place des laïcs et la prise en compte des charismes de chacun, la bonne gouvernance… L'auteur montre qu'il est possible de repartir lorsque tout paraît défait et que l'on se heurte à l'expérience du non-sens. En même temps, c'est toute une génération qu'il fait revivre sous nos yeux, avec son enthousiasme, ses erreurs, ses espérances.