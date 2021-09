Interdire d'appeler son fils Mohamed en France ? Une énième ineptie d'Eric Zemmour

« redresser »

« pas Français »

« pas Français »

« moins français »

On est en direct

« rétablir la loi de 1803 : un Français n’aura pas le droit d’appeler son fils Mohamed »

« principe d'assimilation »

Eric Zemmour, qui a récemment été relaxé par la Cour d'appel pour des propos anti-islam et anti-immigration, ne manque pas de propositions loufoques pourla France s'il était élu à la tête du pays. Des propositions qui témoignent de sa détestation de ce qui ne seraitMais au fait, qu'est-ce qui ne serait? Appeler son fils Zidane ou Mohamed, pour le polémiste actif sur CNews. A ses yeux, le père de Zidane n'aurait pas dû appeler son fils Zinedine mais... Jean ! Il soutenait déjà en 2016 que le célèbre Zizou, de même qu'Omar S'y ou encore Rachida Dati, étaientque lui du fait de leurs prénoms. Cinq ans plus tard, il continue ses inepties.Le polémiste, invité de l'émissionsur France 2 diffusée dans la soirée du samedi 11 au dimanche 12 septembre, a indiqué que, s'il devenait le chef de l'Etat, il voudra, et ceci au nom du