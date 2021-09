Provocation à la haine : Eric Zemmour relaxé en appel à la surprise générale

« il n’est nullement justifié de propos visant un groupe de personnes dans son ensemble en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, d’où il suit que les infractions poursuivies ne sont pas constituées ».

« colonisateurs »

« uniformes d'une armée d'occupation »

« islamisation de rue »

« C'est une décision catastrophique pour le débat public, cela autorise tous les excès racistes ».

A la stupéfaction générale, Éric Zemmour a été relaxé, mercredi 8 septembre, par la cour d’appel de Paris des faits d'injures et de provocation à la haine.Le polémiste, qui pourrait présenter sa candidature à l'élection présidentielle, était poursuivi pour de violents propos anti-islam et anti-immigration tenus lors de la convention de la droite en septembre 2019. Il avait été condamné en première instance en septembre 2020 à 10 000 euros d'amende par la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de Paris.Pour la cour d'appel,Pourtant, Eric Zemmour avait dépeint les immigrés comme deset avait comparé le voile et la djellaba à des, fustigeant uneen France. La relaxe est de fait une décision incompréhensible pour les parties civiles., a réagi auprès de l'AFP Me Jérôme Karsenti. Un pourvoi en cassation est envisagé par des associations.Lire aussi :