Etranger, mon frère ? Un cri du cœur sur l'accueil des réfugiés en France

« migrants »

« jungle »

« véritable maltraitance d’Etat »

Que s’est-il passé pour qu’un changement aussi radical s’opère aussi rapidement au point de faire taire - au moins momentanément - les discours de campagne s’attaquant à la migration et aux migrants ? Deux questions viennent à l’esprit : les médias sont-ils le reflet de l’opinion publique ou font-ils l’opinion publique, en particulier en période électorale ? On laissera la réponse à cette question à la sagacité du lecteur.Mais en revanche, on essaiera de comprendre pourquoi les Français se sont sentis si directement concernés par le drame qui, certes se déroulait chez leurs voisins, voisins qui néanmoins se trouvent à plus de 2 000 kms de leur frontière alors qu’à bien y réfléchir, Alger n’est qu’à 750 kms des côtes françaises et le Maroc à 1500 kms, et que tous les mois si ce n’est toutes les semaines, l’actualité nous apporte son lot de naufrages et de morts en Méditerranée et même dans la Manche.Certes aucune mer ne sépare la France de l’Ukraine et ces malheureux Ukrainiens en fuite nous ont fait la démonstration que le trajet peut se faire en voiture, en une journée. Plus encore que la proximité, c’est le retour de de la guerre sur le continent européen, après 70 ans d’une paix historique, qui a frappé les esprits et rappelé aux plus âgés de noirs souvenirs. Enfin et surtout, cette guerre était le fait du gros ours russe qui, à nouveau, montrait les dents alors qu’on le croyait neutralisé. Le souvenir de l’empire soviétique est encore bien vivace dans l’imaginaire européen et la menace pesant sur l'Europe démocratique était trop pressante pour laisser les Français indifférents. Tout cela a été abondamment écrit et commenté.L’émotion passée, et tout en approuvant et en admirant cet élan de solidarité qui apportait une image positive et rassurante de nos concitoyens, quelques voix se sont néanmoins élevées pour s’étonner que brusquement la France ait des capacités d’accueil aussi importantes et immédiatement mobilisables alors que, depuis des années, les médias nous offrent sans pudeur le spectacle de la chasse aux campements sauvages desur les trottoirs de la Porte de la Chapelle à Paris ou celui des démantèlements violents de ce que l’on n’hésite pas à qualifier desur les côtes du Nord et du Pas-de-Calais.Spectacle auquel nous assistons dans une relative indifférence, comme anesthésiés par ces images récurrentes sans même avoir toujours conscience que ce sont des traitements inhumains et dégradants qui sont imposés à ces êtres humains que sont les « migrants ». Un rapport de la commission parlementaire sur les migrations publié le 10 novembre 2021 et qui a fait l’objet de peu de publicité n’hésite pas à qualifier dele sort que la France réserve aux migrants sur son territoire. Et cela au mépris de tout notre corpus juridique : Constitution, conventions internationales dûment ratifiées, lois…