« En finir avec les idées fausses sur les migrations », un ouvrage nécessaire contre les discours caricaturaux

« Une bonne partie des préjugés et des idées fausses qui entourent les migrations naissent du désir de ramener l’inconnu au connu, de réduire la complexité des choses des simples et des solutions. D’où le défi redoutable que devait relever ce livre : rendre justice à la complexité sans se départir d’un langage simple et lisible.» , écrit, dans la préface du livre, le sociologue et démographe François Héran.



Si, avec cet ouvrage, les acteurs de terrain cherchent à contrer les raccourcis et les discours tout faits sur un sujet aussi large et complexe que les migrations, les EGM souhaitent par la même occasion alerter acteurs publics, élus et journalistes et « promouvoir de nouveaux modes de pensées » capables d’envisager l'accueil des migrants non plus comme « un mal nécessaire, un sacrifice ou un acte de charité condescendant » mais comme « l’occasion à saisir pour tenter de construire un monde plus égalitaire plus juste plus solidaire prêts à surmonter les défis sociaux et environnementaux à venir » .