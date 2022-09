Une initiative promouvant l'entente judéo-musulmane en Argentine à l'honneur au Vatican

« Shalom-Salam »

« une initiative nécessaire de dialogue et de rencontres »

Les co-fondateurs de la première confrérie judéo-musulmane en Argentine ont rencontré, lundi 5 septembre, le pape François à Rome. L’imam Marwan Gill, président de la Communauté des musulmans ahmadiyya d’Argentine, et Miguel Steuermann, le directeur de Radio Jai, la radio des juifs d’Amérique du Sud, ont bénéficié d’une audience privée avec le chef de l’Eglise catholique.Les deux hommes, qui étaient alors accompagnés par le rabbin orthodoxe Saul Bonino de la communauté de Chafetz Chaim et par l’imam Ataul Tariq, représentant de la communauté ahmadie en Italie, ont initié ensemble un programme radio intituléqui a permis d’ouvrir le dialogue entre juifs et musulmans. Ils produisent cette émission tous les dimanches depuis un an et demi. De cette initiative, ils ont développé des activités qui ont créé des synergies dans la société argentine toute entière.Le pape François a ainsi apporté sa bénédiction àqui aide à faire face aux effets pervers d’une guerre en cours en Ukraine et au contrecoup d’une pandémie mondiale, rapporte Buenos Aires Times . Le souverain pontife a insisté sur le fait que l’instabilité des années précédentes aurait dû nous sensibiliser au fait que nous sommes tous dans le même bateau, et que nous appartenons à une même humanité.