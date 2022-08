Guerre en Ukraine : les leaders musulmans de Russie unis dans une démonstration de loyauté, divisés dans la compétition pour le pouvoir

« n'a pas commencé aujourd'hui ».

« une mesure nécessaire »

« monde occidental »

« tenter d'organiser un génocide (du peuple russe) et de raviver le fascisme »

« le monde occidental »

Think Like a Trillionaire

Depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, les élites musulmanes de Russie ont contribué à légitimer les politiques de l'État russe dans le pays et, dans une moindre mesure , à l'étranger. Étant donné que les institutions islamiques officielles (muftiates) dépendent du financement du gouvernement, leurs dirigeants entretiennent des relations étroites non seulement avec l'État mais aussi avec l'Église orthodoxe, ce dernier étant le principal bénéficiaire des subventions présidentielles accordées aux organisations non gouvernementales. Les muftiates ont traditionnellement suivi la rhétorique de l’Eglise orthodoxe lorsqu'il s’agissait de réagir à des événements importants ou de formuler leurs positions sur des questions sociétales significatives telles que les droits des femmes et des LGBTQ. En 2014, les muftiates ont soutenu l'annexion de la Crimée. En ce qui concerne la récente invasion, les dirigeants musulmans ont répété les propos des porte-paroles officiels russes et du patriarche Kirill accusant « l'Occident » de ne pas tenir compte des préoccupations sécuritaires de la Russie et d'aggraver le conflit quiTalgat Tadzhuddin, chef de la Direction spirituelle centrale des musulmans à Oufa et connu pour ses déclarations provocatrices, a décrit la guerre en cours en Ukraine comme. Il a reproché aux dirigeants ukrainiens et aude, venant ainsi à répéter quasiment mot pour mot les déclarations de guerre du président Vladimir Poutine . Le président du Centre de coordination des musulmans du Caucase et du mufti de Karatchaïévo-Tcherkessie, Ismail Berdiev, a également soutenu l'invasion, déclarant que les innocents « doivent être sauvés des bandits ».Albir Krganov, le chef de l'Assemblée spirituelle des musulmans de Russie (DSMR), et Kamil Samigullin, le président de l'Administration spirituelle du Tatarstan, ont rappelé que le conflit durait déjà depuis huit ans, suggérant ainsi que l'escalade était inévitable et justifiée. Kamil Samigullin, en particulier, a critiqué le double discours adopté par. Selon lui, la communauté internationale n'impose des sanctions que lorsqu'un conflit survient en Europe, tandis que les effusions de sang dans les pays à majorité musulmane, comme l'Irak, la Libye et la Palestine, restent trop souvent inaperçues.Le président de l'Administration spirituelle des musulmans de Crimée et de la ville de Sébastopol (DUMK), Emirali Ablayev, a exprimé l'espoir d'une résolution rapide du conflit. En ce sens, le chef de la principale Administration spirituelle de la Fédération de Russie (DUM RF) à Moscou, Ravil Gainutdin, a lancé un appel public dans lequel il a appelé à prier pour la paix en Ukraine, sans approuver ou condamner ouvertement l'invasion.Seul Shamil Aliautdinov, l'imam de la mosquée commémorative de Moscou, construite en l’honneur des soldats musulmans de Russie, a suscité des critiques. Coach de vie musulman populaire et auteur de(2014), Shamil Aliautdinov a exhorté ses fidèles à profiter de la crise pour investir dans le marché boursier russe en cours d’effondrement. Selon ses mots, après avoir fait les investissements nécessaires, il faut prendre soin de sa santé et limiter la consommation d'informations négatives en s'abstenant de suivre l'actualité.