Disparition : Benoît XVI, des débuts polémiques à un dialogue plus étroit avec le monde musulman

« de reconnaitre et de développer les liens spirituels qui nous unissent, afin de protéger et de promouvoir ensemble, pour tous les hommes la justice sociale, les valeur morales, la paix et la liberté »

« contrairement à l’image qu’on a pu donner de lui, le pape Ratzinger (…) a dessiné les contours d’une papauté plus humble et plus humaine ».

Dans les années qui suivent, Benoît XVI va réellement s'intéresser à l'islam qu'il connaissait mal. Il y est poussé par plusieurs initiatives. En octobre 2006, quelque 40 membres de l'académie jordanienne Ahl al-Bayt, présidée par le prince Ghazi Ben Mohammad ben Talal, cousin du roi Abdallah II, lui adressent une lettre pour entamer le dialogue. En novembre de la même année, il entreprend un voyage en Turquie et reconnait qu'il est temps pour les chrétiens et les musulmans. Il priera aux côtés du grand mufti d'Istanbul à la Mosquée Bleue.Un an plus tard, ce sont 144 personnalités musulmanes représentants plusieurs courants de l'islam et issues de 44 pays qui l'invitent à engager un dialogue avec l'islam. En 2008, un forum catholique-musulman se met en place et lance un dialogue qui ne s'est pas interrompu depuis. Le pape rencontrera aussi le roi de Jordanie et le roi d'Arabie Saoudite et se rendra à plusieurs mosquées dont la mosquée du Dôme du Rocher à Jérusalem en 2009 . La polémique de Ratisbonne a véritablement permis d'ouvrir un nouvel élan dans le dialogue islamo-chrétien.Théologien conservateur devenu pontife malgré lui en 2005, Benoit XVI est le premier pape de l'Histoire, en 600 ans, à décider de quitter volontairement sa charge en 2013, suite à des problèmes de santé. Avec lui, la papauté s'est transformée en une fonction presque semblable aux autres, dont on assure la charge ou que l'on quitte. Pour La Croix, Ses funérailles seront célébrées par le pape François jeudi 5 janvier, avant son inhumation dans une crypte de la basilique Saint-Pierre, au Vatican.