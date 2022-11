Contre le mégaprojet pétrolier de Total en Afrique : « Notre planète, nos vies, valent mieux que leurs profits »

Le culte musulman doit prendre sa part à ce type de combat pour l'avenir de la planète, d'autant plus que le projet EACOP de Total est un projet mortifère puisqu'il s'attaque à la justice climatique. Il risque d'aggraver le bouleversement climatique dans des pays qui sont très vulnérables comme l'Ouganda et la Tanzanie. C'est un projet qui menace la biodiversité dans la mesure où le projet de pipeline fait près de 1 500 km et va traverser des forêts et des lacs avec du pétrole chauffé à 50 degrés. Les risques de pollution et de fuite sont énormes et menacent un certain nombre de parcs naturels et des espèces animales déjà menacées.En plus, ce projet menace les droits humains parce qu'il y a près de 100 000 personnes dans ces pays qui sont expropriées et pour lesquelles les compensations promises par Total et le Crédit Agricole ne sont pas là, sont tardives, insuffisantes et inadaptées. J'y participe pour appeler à l'arrêt immédiat de ce projet mortifère.