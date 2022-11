La planète a besoin de nos engagements, pas de notre charité

La planète a besoin de notre engagement et les spiritualités peuvent nous aider à distinguer et à réduire les angles morts de la modernité. Certes, nos prouesses technologiques sont impressionnantes. Nous réalisons chaque jour davantage d’exploits. Au nom du progrès, nous avons pourtant oublié l’essentiel : la planète elle-même. Nos intenses compétitions économiques ont conduit les plus performants d’entre nous et les plus actifs à devenir les fossoyeurs de la vie saine. Nous avons abîmé la vie sur terre. Combien de temps allons-nous continuer à lui infliger cette grande souffrance ?Nous parlons désormais de délinquance environnementale pour signifier que chaque geste pèse sur la balance de la sauvegarde. Passer de l’agressivité à la bienveillance environnementale nécessite des actes et des moyens. Toute seconde et tout centime dépensés pour le triomphe de la vie sur terre est un pas vers le bon sens et l’esprit de la création. Il ne s’agit ni de charité, ni d’œuvres surérogatoires. C’est un devoir. Soulager notre terre est un devoir collectif qui implique toutes les croyances. Et les pseudo-croyances qui contreviennent à cette mission relèvent de l’inacceptable préjudice qu’il faut dénoncer.*****est recteur de la Grande Mosquée de Paris.Lire aussi :