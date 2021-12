Après la COP26, une occasion ratée pour la planète, faire de 2022 une année du sursaut climatique

Or, il convient de rappeler que, cinq ans plutôt, dans une déclaration historique à la veille de la COP21 à Paris, la Conférence des responsables de culte en France (CRCF) proclamait que l'Humanité s'était fourvoyée dans un rapport de domination et d’exploitation mortifère de l'environnement. Elle indiquait que nous sommes mis au défi de repenser et d'habiter autrement notre rapport à la création et à la nature. Aujourd’hui, ce plaidoyer pour la sauvegarde de la planète est plus que jamais d’actualité.Dans la mesure où il n’y pas de deuxième planète, et donc pas de plan B, nous ne pouvons faire l’économie de revisiter nos modes de vie et de consommation, si nous voulons léguer aux générations futures une planète viable et pérenne.En quelques années d’intervalle, dans le monde d’aujourd’hui et de demain, l’exigence écologique et environnementale n’est plus une option, elle est devenue une cause vitale !