Avant la COP 27, des prêches verts pour sensibiliser les musulmans aux défis du changement climatique

« Il existe des contrôles et des règles dans l’islam qui définissent les comportements environnementaux pour assurer la réalisation d’une relation saine et équilibrée entre l’homme et son environnement afin que la vie puisse continuer sans inconvénients ni problèmes » , a poursuivi Chana Benaïssa, citant l'appel à la modération, le rejet du gaspillage ou encore l'interdiction de la corruption, « qui est tout comportement humain qui corrompt les bénédictions de Dieu et les transforme d'une source de bénéfice et de vie en une source de danger ».



La religion musulmane, qui « exige que le musulman traite les composantes de l'environnement avec amour et coopération (…) afin de ne pas être exposé à la colère de Dieu », « ne s'est pas arrêtée aux recommandations de la préservation mais au-delà, vers le développement et la réforme » car « l'islam encourage l'action, la contemplation et la recherche des secrets de l'univers ».



« Parce que l'eau est la base de la vie et la source de tout » , il importe aussi de la préserver : « Les plantes, les animaux et les humains sont liés à la présence d'eau, et la poursuite de leur vie dépend de la disponibilité de l'eau. Il est donc nécessaire de lutter contre toutes les tentatives visant le gaspillage de l'eau ou sa pollution, car la pollution en elle-même perturbe la fonction de l'eau en tant que base de la vie. »