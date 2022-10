Face au défi écologique, engageons-nous comme musulmans !

L’histoire de l’humanité prouve en abondance que la foi religieuse est une force puissante d’engagement dans de nouveaux modes de vie. De tous temps les croyants ont su trouver dans leurs Textes fondateurs la capacité de s'engager dans des actions concrètes. C’est notamment au niveau des consciences qu’il faut agir pour que chacun accepte de se sacrifier pour le bien commun, fasse preuve de compassion, coopère et soit dans une relation d’amour avec tout ce qui vit sur notre Terre.



Dieu dit aussi dans le Coran : « Et quant à la terre, Nous l'avons étalée et y avons placé des montagnes (immobiles) et y avons fait pousser toute chose harmonieusement proportionnée. » (Sourate 15, verset 19)



La religion musulmane exhorte l’humanité à interagir avec douceur et responsabilité avec la Terre et les créatures qui y existent. Le Saint Coran nous a solennellement prévenu contre le désordre, l’avidité, le gaspillage des ressources et contre toute initiative visant à rompre l’équilibre écologique établi. Dieu dit dans le Coran : « (Ceux qui) sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. » (Sourate 2, verset 27)



En parcourant les écrits du Coran et les enseignements du prophète Muhammad (prière et salut de Dieu sur lui), nous constatons que la nature et l’univers occupent une place primordiale. L’islam nous a fait comprendre que l’adoration envers Allah ne se limite pas aux œuvres spirituelles telles la prière, le jeûne et le pèlerinage, mais elle englobe aussi tous les commandements divins sur la protection de la nature et de la vie. L’islam avait indiqué clairement les voies à suivre pour maintenir les grands équilibres écologiques et éviter ainsi les catastrophes climatiques que l’humanité connaît actuellement.