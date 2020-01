Â« Dieu Ã  lâ€™Ã©cole de la RÃ©publique Â» : Ã  la dÃ©couverte dâ€™Emouna, une formation interreligieuse unique au monde

« Emouna veut dire la confiance »

Liberté, égalité, fraternité – Valeurs spirituelles, valeurs républicaines

, explique la réalisatrice Annick Redolfi, qui a suivi pendant un an la formation des premiers Emouniens. Un pasteur, une étudiante rabbin, un diacre orthodoxe, un imam, un prêtre et bien d’autres étudiants sont accompagnés par la caméra. Au fil des ateliers thématiques, des exposés sur les différentes religions et des visites de lieux de culte, le spectateur devient le témoin des liens se tissant progressivement entre les étudiants.Avec bienveillance, le film suit les rencontres et les complicités qui se créent. Après leur formation, certains participants ont co-écrits l’ouvrage(Olivétan, 2018) expliquant la manière dont les différentes traditions juridiques et religieuses interprètent la devise républicaine. L'objectif : démontrer que les religions sont compatibles avec la République et que les valeurs religieuses et civiques s'enrichissent mutuellement.