Â« Nous, FranÃ§ais musulmans Â», un documentaire Arte Â« loin des fantasmes dâ€™un dÃ©bat irrationnel Â» sur l'islam

Les résultats de l’étude réalisée par l’institut IPSOS pour ce documentaire auprès de 1 513 personnes représentatives de la société française – musulmans et non-musulmans – constituent la trame de ce documentaire en deux volets (2 x 52 minutes), qui entend dresser une large photographie des réalités vécues par des Français de confession musulmane, de leur rapport à leur nation, sans éluder les questions liées aux discriminations, au voile ou encore à la représentativité.



« Nous avons mis longtemps à trouver le dispositif car, dès lors qu'on parle de l'islam et des Français musulmans, qu'on le veuille ou non, on a tous immédiatement des idées, parfois même des préconçus, juste ou erronées. Bien malin celui qui sait que ce qu'il dit est vrai sur ce sujet. A partir de là, il nous est donc venu cette idée de faire un sondage d’opinion auprès d’un échantillon représentatif de la population globale et de personnes qui se déclarent musulmans », explique-t-il, « avec la précaution importante, pour nous, de se dire qu'un sondage ne reflète pas la vérité absolue mais qu’il apporte un éclairage » .



Ainsi, déclare-t-il, « je n'ai jamais considéré les résultats (du sondage) comme suffisants mais ils m'ont orienté » dans la construction du documentaire. Une idée directrice a guidé Romain Icard : la volonté de sortir d’un traitement « manichéen » de l’islam en France, ce qui implique de rappeler l'extrême diversité des Français musulmans dans leurs pratiques et leurs vécus.



A noter, le choix a aussi été fait de faire des impasses sur plusieurs résultats du sondage « parce qu'il y avait énormément de questions (75 au total, ndlr), qu’il ratissait large et que nous, en deux heures, ne pouvons pas tout dire sous peine de faire un gloubi-boulga auquel personne ne comprend rien, ce qui n'a pas d'intérêt. L'intérêt était de creuser des sillons, de chercher des choses en profondeur » .