Société Face à la forte sécheresse, les mosquées de France appelées à organiser des prières pour la pluie Rédigé par Lionel Lemonier | Mercredi 10 Août 2022 à 12:00

Face à la sècheresse extrême, le gouvernement prend des mesures d’urgence. Tandis que les mosquées sont appelées à organiser des prières pur la pluie, des responsables politiques soulignent, de leur côté, le manque de cohérence règlementaire et appellent à des mesures efficaces.



« Cette sècheresse est la plus grave jamais enregistrée dans notre pays » et « les prévisions météo laissent présager que la situation pourrait perdurer sur les quinze prochains jours, voire devenir plus préoccupante encore », indique-t-on par voie de communiqué.



Les services de la Première ministre précisent en outre que cette sécheresse exceptionnelle « prive d'eau de nombreuses communes et est un drame pour nos agriculteurs, nos écosystèmes et la biodiversité » . L’absence de pluie « est aggravée par l'accumulation de vagues de chaleur successives qui viennent renforcer l'évaporation et les besoins en eau ».



A ce jour, 95 départements font l’objet de restrictions dans l’utilisation de l’eau et 67 d'entre eux sont considérés « en crise » , le niveau d’alerte le plus élevé. Un nombre record. Alors que la menace pèse notamment sur l'approvisionnement en eau potable de centaines de communes françaises, les arrêtés préfectoraux se multiplient avec, selon la gravité de l'épisode de sécheresse, « des mesures exceptionnelles, graduelles et temporaires de limitation ou de suspension des usages de l’eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels, selon quatre niveaux de gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise) » . Des conseils sont également relayés par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (voir encadré).



La situation ne laisse personne insensible. L’Union des mosquées de France (UMF), elle-même, s'est alarmée, « la sècheresse que connait notre pays et ses conséquences dramatiques sur nos ressources humaines et naturelles » . La fédération a appelé en conséquence les musulmans de France « à multiplier tout au long de ce nouvel an, les prières dites de l’istisqa, recommandées par notre Prophète dans pareilles circonstances. »



La polémique autour de l'arrosage des golfs « Pourquoi peut-on arroser les greens de golf quand tout le monde manque d'eau ? On peut dire que ça n'a pas tellement de sens » , soulignait l’élu qui a récemment adressé une lettre à la secrétaire d'État chargée de l'Écologie, Bérangère Couillard.



Plusieurs élus à l’Assemblée nationale ont appelé à modifier la règlementation. Manuel Bompard, député (LFI) de Marseille, a appelé à « planifier un juste partage de l’eau », traitant les dérogations dont profitent les golfs de « décision de classe inacceptable ». Un autre député du même bord, Hendrik Davi, a souligné le décalage entre les privatisations demandées aux citoyens ordinaires et les avantages dont profitent les joueurs de golf : « Il est interdit de remplir les piscines, de laver sa voiture, d’arroser son potager, mais les golfs, eux, doivent simplement réduire leur consommation. Un 18 trous a besoin de 5 000 m3 d’eau par jour, soit la consommation de 12 000 habitants. »



Sans compter les conséquences néfastes pour l’environnement de cette activité sportive, rappelle « À comparer aux 2,5 kg utilisés par l’agriculture. Dans le golf, seuls les greens sont verts. »



Comment gérer l’eau en période de sécheresse ? En période de sécheresse, soumis ou non à des mesures de restrictions, chacun d'entre nous peut agir en adoptant les bons réflexes.



Particuliers ?

• J’évite de laisser couler l’eau ;

• Je limite les arrosages de mon jardin ;

• J’utilise mes appareils de lavage à plein ;

• J’installe des équipements économes en eau.



Collectivités ?

• Je réduis les fuites dans les réseaux de distribution d’eau potable ;

• J’ai une connaissance détaillée des volumes d'eau consommés ;

• Je distribue des kits hydro-économes dans les foyers ;

• J’optimise l’arrosage des espaces verts et du nettoyage des voieries.



Industriels ?

• Je recycle certaines eaux de nettoyage ;

• Je mets en place des circuits fermés ;

• Je modifie certains modes opératoires et process pour économiser l’eau.



Agriculteurs ?

• Je mets en place des tours d’eau pour l’irrigation ;

• J’utilise un matériel d’irrigation hydro-économe ;

• J'opte pour des cultures qui exigent moins d'eau.



L’eau est une ressource rare, alors économisons-la.