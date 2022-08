Sécheresse en France : un vendredi de prières pour la pluie dans les mosquées

« pour consacrer un moment de prière, en particulier, au moment des offices du vendredi, pour la pluie, pour le bien de l’agriculture et les êtres vivants qui ont besoin d’eau, dans le monde entier, pour survivre »

« L’eau est vitale pour la vie, elle est essentielle pour notre planète, tant pour les êtres humains que pour les autres espèces et créatures vivantes »

« Dieu étant capable de rendre tout possible, par sa miséricorde, nous pouvons lui demander de nous accorder ce besoin, comme nous l’a enseigné le Prophète de l’islam que la paix et le salut soit sur lui »

« Aussi, nous devons prier avec plus de foi et avec présence du cœur pour être entendus plus rapidement, pour ces pompiers qui souffrent face à ces incendies qui ravagent nos forêts pour que Dieu leur donne courage et force afin de mettre fin à ces tragédies. »

La sécheresse exceptionnelle qui traverse la France en cette période estivale suscite de sérieuses inquiétudes. Dans plusieurs régions, les incendies ou encore le manque d'eau sont devenus des risques majeurs qui obligent les préfectures à prendre des mesures drastiques.Le président du Conseil régional du culte musulman (CRCM) Rhône-Alpes, Benaissa Chana, a lancé, vendredi 12 août, un appel aux mosquées. Un appel qui fait écho à celui lancé par l'Union des mosquées de France (UMF) plus tôt dans le mois. , rappelle Benaissa Chana en guise d'introduction., appuie-t-il.Lire aussi :