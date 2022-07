Incendies en Gironde : un appel aux dons lancé depuis la Grande Mosquée de Paris

« Vos dons serviront à assister les secours et à aider les habitants démunis »

Plus de 14 000 hectares de forêts en Gironde ont brûlé ces derniers jours. Les pompiers, qui sont environ 1 500 déployés sur le terrain, pour moitié des renforts d’autres départements, sont à pied d’œuvre pour tenter d’arrêter les feux qui ravagent tout sur leur passage. Quelque 16 000 personnes ont dû être évacuées vers des lieux sûrs. Jusqu’ici, aucune perte humaine n’est recensée mais la faune et la flore prennent un gros coup.Un désastre en cours auquel la Grande Mosquée de Paris se déclare sensible. L’institution dirigée par Chems-Eddine Hafiz et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en France (CACI) ont annoncé, dimanche 17 juillet, le lancement d’une collecte de dons via la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam , propriétaire de la GMP., lit-on dans un communiqué.Cet appel est lancé près d’un an après les feux de forêts gigantesques qui avait secoué l’Algérie. La Grande Mosquée de Paris et la CACI, qui s'étaient alorsappellent aujourd’hui, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé, dimanche 17 juillet, le renforcement des moyens humains et aériens engagés,. Trois avions supplémentaires sont notamment allés appuyer les six déjà engagés. Un appel à la plus grande vigilance a aussi été lancé par les autorités,Quinze départements ont été placés par Météo France en vigilance rouge canicule, 51 en alerte orange.Lire aussi :