Le Nouvel An musulman 1444 arrive, à quelle date ?

« la conjonction (nouvelle lune) aura lieu le jeudi 28 juillet 2022 à 17h55 GMT (18h55 : heure de Paris) »

« la vision du nouveau croissant de lune sera possible, inchaAllah, le lendemain, vendredi 29 juillet, à partir de 7h32 GMT (8h32 heure de Paris) »

Dans les prochains jours, place à l'année hégirienne 1444. Le début du mois de Muharram, qui signe l'entrée de la nouvelle année musulmane après le mois du grand pèlerinage (hajj) , est annoncé pour samedi 30 juillet par le Conseil théologique musulman de France (CTMF).Dans une déclaration faite aux musulmans vendredi 22 juillet, l'instance explique, en tenant compte des données scientifiques les plus précises en sa possession, queet queEn conséquence, le premier jour du mois de Muharram 1444 est fixé au samedi 30 juillet, le jour d'Achoura traditionnellement jeûné par les musulmans, au lundi 8 août. A l'inverse du CTMF, des fédérations musulmanes attendront, quant à elles, quelques jours pour annoncer les dates, selon les décisions que prendront des pays et instances partisanes de l'observation oculaire.Le premier mois de l'année musulmane, sacré dans le calendrier islamique, rappelle l’épisode de l’émigration (Hégire) du Prophète Muhammad et de ses proches compagnons de La Mecque vers Médine en l’an 622 de l’ère chrétienne.Lire aussi :