Hajj 2022 : moins d'un million de pèlerins à La Mecque, le bilan de la saison en chiffres

La saison du hajj 2022 s'achève mardi 12 juillet et on connaît d'ores et déjà le nombre précis de pèlerins qui ont réalisé le grand pèlerinage.Selon les autorités saoudiennes, 899 353 musulmans se sont rendus à La Mecque à cette fin contre un million initialement autorisés à venir. Ils étaient très exactement 779 919 étrangers (sur un quota de base de 850 000) et 119 434 pèlerins domestiques (sur 150 000).Parmi les étrangers venus pour le hajj après deux ans de restrictions liées à la crise sanitaire, le contingent asiatique representait 53,8 % ; le contingent arabe, 21,4 %. Les pèlerins des zones Europe, Amériques et Australie dont la plateforme Motawif avait la charge s'élèvent, quant à eux, à 11,6 %. Aucune indication n'est donnée par nationalité mais les Français étaient bel et bien une poignée comme Saphirnews le révélait ici. La parité hommes-femmes était presque atteinte : 486 458 pour les premiers, 412 895 pour les secondes. Notons que l'Arabie Saoudite a accordé la possibilité à la gente féminine de faire le hajj sans tuteur masculin (mahram).Lire aussi :