Europe : la nomination d'une coordinatrice chargée de lutter contre l'islamophobie actée

« avec les États membres, les institutions européennes, la société civile et le milieu universitaire pour renforcer les réponses politiques dans le domaine de la haine antimusulmane »

« dans son nouveau rôle, la coordinatrice sera le principal point de contact pour les organisations travaillant dans ce domaine dans l'UE »

« honorée »

« un sujet important qui nécessite nos efforts et notre engagement conjoints »

« avec un large éventail d'organisations de la société civile au sein de l'UE et dans le monde musulman »

« veillera à apporter des réponses contre la haine ainsi qu'à la discrimination structurelle et individuelle des musulmans »

« Nous devons combattre la haine antimusulmane dans tous les domaines de la vie dont l'éducation, l'emploi et la politique sociale. Nous devons également recueillir des données sur tous les cas de haine et de discrimination à l'encontre des musulmans, les surveiller et les combattre »

Un nouveau coordinateur chargé de lutter contre l’islamophobie a été nommé par la Commission européenne. Ou plutôt une coordinatrice, en la personne de Marion Lalisse, annonce l'organe exécutif de l'UE mercredi 1er février.Cette Française travaillera, indique la Commission européenne, précisant que Le poste était vacant depuis juillet 2021. Marion Lalisse, qui s'est déclaréepar cette nomination sur, est diplômée de l'École des études orientales et africaines (SOAS), rattachée à l'Université de Londres, du Collège d'Europe et de l'Université de Toulouse Le Mirail. Ambassadrice adjointe de l'UE au Yémen et chargée d'affaires par intérim, elle a occupé différents postes au sein des délégations de l'UE au Ghana, en Mauritanie, au Maroc et au sein du programme d'aide de l'UE à la communauté chypriote turque. Présentée comme une fonctionnaire expérimentée de l'UE, elle a eu l'occasion de travaillerPour Helena Dalli, commissaire à l'Egalité, son travail, a-t-elle affirmé.Lire aussi :Et aussi :