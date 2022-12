La Commission européenne peine à trouver un coordinateur chargé de lutter contre l’islamophobie

« procéder rapidement au recrutement »

« le bon candidat »

De son côté, la Commission européenne a souligné son implication pleine et entière dans le combat contre toute forme de discrimination, y compris contre la haine vis-à-vis des musulmans. Néanmoins, le poste de coordinateur chargé de la lutte contre la haine antimusulmane en Europe, créé en 2015, est vacant depuis juillet 2021.Dans une résolution adoptée en novembre 2022 pour appuyer la lutte contre le racisme , le Parlement européen s’est adressé à la Commission pour lui demander de. L’exécutif européen n’a pas encore terminé le processus de recrutement pour trouver, fait-on savoir. Aucun responsable n’a donné de précision sur la date prévue pour la désignation d'un coordinateur contre la haine antimusulmane qui, de concert avec le coordinateur contre l’antisémitisme, a pour mission de coordonner la lutte contre les discriminations et les efforts d’intégration en lien avec les associations et la société civile.En attendant, les actions en cours sont menées sous l’égide de la Direction générale de la Justice et des Consommateurs. Le combat contre l’islamophobie et la discrimination envers les musulmans fait également partie du plan quinquennal européen (2020-2025) sur l’antiracisme Lire aussi :