Une Journée internationale contre l'islamophobie instaurée par l'ONU

Il existe désormais une Journée internationale de lutte contre l'islamophobie et elle aura lieu chaque année le 15 mars. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, mardi 15 mars, par consensus, une résolution soumise par le Pakistan et soutenue par l'Organisation de la coopération islamique (OCI).Celle-ci, qui viendra désormais marquer les commémorations des attentats de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, invite les Etats membres de l'ONU, de même que les autres organisations internationales et régionales, la société civile, le secteur privé et les organisations d'inspiration religieuseLa résolution, qui déplore, appelleLe Pakistan s'est naturellement réjoui de l'adoption de sa résolution., a tweeté le Premier ministre Imran Khan à l'issue du vote.