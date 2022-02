Les mots piégés du débat républicain : à l’assaut du mot « islamophobie »

« islamophobie »

Autant vous avertir, nous n'allons pas vider de sa charge polémique le mot, mais nous allons au moins essayer de vous éclairer, d'abord en vous disant que le mot ne vient pas d'être inventé. Il fut utilisé pour la première fois par un ethnologue français en 1910 afin de critiquer la politique de la France dans les colonies qui se fondait, disait-il, sur des préjugés religieux.Ce terme a rapidement resurgi dans le débat politique à partir des attentats du 11 septembre 2001. Mais alors, qu'est-ce qui fâche aujourd'hui dans l'emploi du mot islamophobie en France ? C'est que le terme d'islamophobie sous-entend, qualifie sous le même mot deux attitudes qui ne sont pas de même nature.D'une part, une attitude d'hostilité systématique envers les musulmans. D'autre part, une attitude d'hostilité systématique envers l'islam. Avec l'islamophobie, deux réalités se confondent : l'injure faite aux fidèles en tant qu'individus, ce qui tombe sous le coup de la loi, et la critique d'une religion, ce qu'autorise la liberté d'expression. C'est de cette confusion et de l'ambiguïté que certains aiment entretenir avec une islamophobie fourre-tout que naît le malaise. L'employer tendrait à disqualifier toute critique de la religion qui, je le rappelle, est pourtant permise dans notre pays, y compris de manière caricaturale.En France, il faut le savoir, le délit de blasphème n'existe pas. Ce qui n'est pas permis, ce sont les actes et propos contre les individus, les lieux de culte. Exagération, appropriation partisane d'un débat ? Peut-être, mais quand un terme ne fait pas consensus, sans doute est-il sage, dans une période aussi tendue que la nôtre, d'en changer pour se faire comprendre. Parce que qu'est ce qui nous importe ? De vivre ensemble dans le respect des lois de la République. De poursuivre les faiseurs de haine. De condamner les actes antireligieux, antimusulmans, en hausse en 2020. Alain Rey, célèbre linguiste, estimé que le mot était terriblement réducteur, approximatif, inexact, insuffisant. Il lui préférait le terme de musulmanophobie. D'autres spécialistes jugent que c'est le suffixe phobie, dérivé du grec ancien phobos, signifiant peur, crainte, terreur, qui est mal adapté. Ce qui est certain, c'est que les faits antimusulmans ont augmenté de 53 % en 2020 dans notre pays et que c'est la lutte contre tous les faits de haine qui doit nous rassembler prioritairement.