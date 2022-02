Tareq Oubrou : contre l’islamophobie, « rendre visible une certaine intelligence qui permet le dialogue »

Tareq Oubrou : D'abord, l'islam n'est pas une race. Peut-être que cette islamophobie cache un racisme contre les Arabes et, puisque le racisme contre une race est puni par la loi, peut-être que d'aucuns se défoulent sur l'islam puisqu'on a le droit de critiquer les religions. L'islamophobie, à cet égard-là, pourrait donc cacher le racisme contre les Turcs, contre les Arabes, etc. Là, on confond l'islamité avec l'arabité d'une certaine manière. Et puis, il y a depuis le Moyen Âge, une défiance et une méfiance à l'égard de l'islam, lorsque l'Occident était fortement chrétien. On a donc gardé quelques traces de méfiance et de défiance à l'égard de l'islam.



Ce qui va m'importer, c'est de voir la part de responsabilité des musulmans quant à l'amplification de ce phénomène. Car l'islamophobie pourrait être provoquée par des comportements des musulmans eux-mêmes : le terrorisme, une certaine visibilité qui n'est pas expliquée, qui est perçue comme une agression... Il y a donc une part de responsabilité qui nous incombe en tant que musulman. Il faut faire un peu de ménage chez nous.



Bien sûr, le racisme tombe sous le coup de la loi. On n'a pas besoin de le dire, on n'a même pas besoin d'inventer des concepts. La République, le droit français, punit le racisme, l'exclusion. On n'a pas le droit d'exclure un musulman, parce que musulman, de son travail ou de l'insulter, parce que c'est la dignité humaine, tout simplement. Il faut donc respecter les valeurs de la République qui s'appliquent à tout le monde.