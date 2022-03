Nouvelle-Zélande : un train de la paix offert à Christchurch trois ans après l’attaque des mosquées

« Peace Train »

« Je voulais faire un geste symbolique pour remercier l’élan magnifique de solidarité qui avait traversé toute la Nouvelle Zélande »

« Après l’attentat, les gens et les différentes communautés religieuses se sont mobilisés de façon formidable pour apporter du réconfort aux croyants musulmans de Christchurch. J’ai songé à ma chanson "Peace Train" et je me suis dit que c’était le moment d’arrêter de rêver. Il fallait remettre les pieds sur terre et concrétiser. »

« Les Voies de la paix »

Le 15 mars 2019, deux mosquées de Christchurch (Nouvelle Zélande) étaient attaquées par Brenton Tarrant, un militant d’extrême droite. Avec 51 morts et 49 blessés au compteur, il s’agit de la tuerie la plus meurtrière commise contre des musulmans dans un pays occidental et l’attentat d’extrême droite ayant causé le plus de victimes depuis les attentats d’Oslo et d’Utoya en 2011 (77 morts).Après l’attentat, Cats Stevens s'est rendu à Christchurch toute affaire cessante. Le chanteur-compositeur britannique, qui a pris le nom de Yusuf Islam depuis sa conversion à l’islam en 1977, avait assisté à la cérémonie nationale organisée quelques jours après le massacre et a chanté sa chanson intitulée. C’est ainsi qu’a germé dans son esprit l’idée d’envoyer un véritable train pour la paix à Christchurch., relate le chanteur à Stuff Après la cérémonie de 2019, Cats Stevens - Yusuf Islam est retourné chez lui, à Dubaï, et a constitué une équipe pour réaliser son idée de créer de la joie auprès des jeunes et des générations d’après, avec un projet intitulé. Afin que la jeunesse puisse rêver à un monde meilleur et à toutes les choses positives qui pourraient arriver à l’avenir.